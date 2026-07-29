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Biharsharif News: चापाकल खराब रहने से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चेवाड़ा में अम्बेडकर चौक के पास स्थित हनुमान मंदिर के निकट लगा चापाकल फिर से खराब हो गया है। इसके कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित ठाकुर ने कहा कि चापाकल को एक महीने पहले ठीक किया गया था और इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा।

Biharsharif News: चापाकल खराब रहने से लोग परेशान

Biharsharif News: चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत अम्बेडकर चौक के हनुमान मंदिर के निकट लगा चापाकल खराब हो गया है। यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित ठाकुर ने बताया कि चापाकल को एक माह पहले ही ठीक कराया गया था। फिर से खराब हो गया हैं । जल्द ठीक करा दिया जाएगा। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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