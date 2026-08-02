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Biharsharif News: ईंट निर्माता संघ ने किया मंत्रियों का अभिनंदन, सुनाया अपना दुखड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: ईंट निर्माता संघ ने मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी और श्रवण कुमार का अभिनंदन किया। ईंट निर्माताओं ने बढ़े हुए टैक्स और नियमों में ढील देने की मांग की। राष्ट्रीय महामंत्री मुरारी कुमार मन्नू ने कई समस्याओं का जिक्र किया। मंत्री ने समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि गलत कार्रवाई पर कार्रवाई की जाएगी।

Biharsharif News: ईंट निर्माता संघ ने किया मंत्रियों का अभिनंदन, सुनाया अपना दुखड़ा

Biharsharif News: ईंट निर्माता संघ ने किया मंत्रियों का अभिनंदन, सुनाया अपना दुखड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी व श्रवण कुमार ईंट निर्माताओं ने मंत्री से लगायी समस्याओं को दूर करने की गुहार बढ़े हुए टैक्स को कम करने व नियमों में ढील देने की उठायी मांग फोटो : ईंट-भट्ठा : दीपनagar के पास एक होटल में रविवार को अभिनंदन कार्यक्रम का उद्घाटन करते मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी, श्रवण कुमार व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दीपनagar के पास एक होटल में जिला ईंट निर्माता संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी व ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का अभिनंदन किया।

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संगठन की समस्याएं

अभिनंदन कार्यक्रम में ईंट निर्माताओं ने उनके सामने अपना दुखड़ा सुनाया। समस्याओं को दूर करने की गुहार लगायी। ईंट निर्माताओं ने बढ़े हुए टैक्स को कम करने और सरकार नियमों में ढील देने की गुहार लगायी। ईंट निर्माता संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुरारी कुमार मन्नू ने सरकारी योजनाओं में लाल ईंटों के प्रयोग की इजाजत देने, मिट्टी खनन की अनुमति आसानी से देने, स्टॉक मिट्टी के लिए कार्रवाई नहीं करने आदि की मांग उठायी। कार्यक्रम में सांसद कौशलेन्द्र कुमार, बिहारशरीफ विधायक डॉ. सुनील कुमार, एमएलसी रीना यादव भी शामिल हुईं। हजारों को मिलता है रोजगार : संघ के जिलाध्यक्ष कुणाल रंजन ने बताया कि ईंट उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बाद भी राजस्व का भार लगातार बढ़ रहा है। बढ़े हुए माइनिंग टैक्स पर पुर्नविचार किया जाए। मिट्टी के लिए हमें एडवांस टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद मिट्टी खनन, ढुलाई व स्टॉक में रखने पर भी प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है। इन सबसे से इस उद्योग पर लगातार बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

मंत्री का आश्वासन

निर्दोष पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी नपेंगे : खान एवं भूतत्व मंत्री ने कहा कि ईंट निर्माता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर भी पहल की जा रही है। अधिकारियों को चेतावनी दी गयी है कि गलत ढंग से निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि उनके विभाग की योजनाओं में 99 प्रतिशत लाल ईंट का प्रयोग होता है। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं पर बात करने का आश्वासन दिया। सांसद ने भी केन्द्रीय खनन मंत्री से बात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का वादा किया। कार्यक्रम में सचिन कुमार, सुनील कुमार, संतोष कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, धर्मवीर कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार, अविनाश कुमार, सूरज चंद्रवंशी आदि शामिल हुए। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)

सामान्य प्रश्न

ईंट निर्माताओं ने किन समस्याओं को उठाया?
ईंट निर्माताओं ने बढ़े हुए टैक्स को कम करने और सरकार नियमों में ढील देने की गुहार लगायी।
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