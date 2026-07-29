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Biharsharif News: सदर अस्पताल में लाल खून के काला कारोबार का खुलासा, गार्ड पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में बुधवार को खून की खरीद-बिक्री का मामला सामने आया। महिला सुरक्षा गार्ड ने मरीज के परिजनों से 13 हजार रुपये लेकर 2 यूनिट रक्त दिलाने का आरोप लगा। अस्पताल प्रशासन ने गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।

Biharsharif News: सदर अस्पताल में लाल खून के काला कारोबार का खुलासा, गार्ड पर एफआईआर

Biharsharif News: सदर अस्पताल में लाल खून के काला कारोबार का खुलासा, गार्ड पर एफआईआर महिला गार्ड पर दलाल के जरिए 13 हजार लेकर 2 यूनिट खून दिलाने का आरोप डीएस ने कहा-मामले की जांच के बाद आरोप साबित होने पर करायी गयी एफआईआर फोटो : मॉडल हॉस्पिटल : सदर अस्पताल। बिहारशरीफ, एक संवाददाता।

खून की खरीद-बिक्री का मामला

सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में कथित तौर पर बुधवार को दलालों के माध्यम से खून की खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद महिला सुरक्षा गार्ड पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। आरोप है कि महिला गार्ड ने मरीज की गंभीर स्थिति का फायदा उठाते हुए दलाल के माध्यम से 13 हजार रुपये लेकर दो यूनिट रक्त उपलब्ध कराया। जबकि, अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीज को नि:शुल्क रक्त देने का आदेश पहले ही दिया जा चुका था।

मामले की जांच

डीएस डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि बिंद थाना क्षेत्र के जमसारी गांव निवासी रौशन कुमार ने अपनी बहन खुशबू कुमारी को प्रसव के लिए दो दिन पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी कम थी। उसे तत्काल दो यूनिट रक्त की आवश्यकता बतायी गयी। इसके बाद परिजन रक्त की व्यवस्था करने में जुट गए।

सीसीटीवी फुटेज की जांच

इसी दौरान अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड ने परिजनों से संपर्क किया और दलाल के माध्यम से रक्त उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। आरोप है कि महिला गार्ड ने इस काम के एवज में परिजनों से 13 हजार रुपये लिए। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच के दौरान अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई।

महिला गार्ड की पहचान

बाढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं गार्ड : फुटेज में संबंधित महिला गार्ड को ब्लड बैंक तक जाते हुए देखा गया। उसने किसी दलाल के माध्यम से रुपये लेकर मरीज के परिजनों को रक्त उपलब्ध कराया। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए ब्लड बैंक से नि:शुल्क रक्त उपलब्ध कराया जा रहा था। इसके बावजूद, महिला गार्ड ने परिजनों को बहला-फुसलाकर पैसे वसूले। इसे अत्यंत गंभीर अनियमितता मानते हुए पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के प्रह्लादपुर गांव निवासी चंद्रमणि कुमार की पत्नी अनीता कुमारी के विरुद्ध एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है। संबंधित एजेंसी को भी गार्ड को हटाने का आदेश दे दिया गया है। (बिहारशरीफ से प्रणय कुमार)

प्रश्नोत्तर

यह मामला कब सामने आया?
यह मामला बुधवार को सामने आया।
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