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Biharsharif News: वेना में शराब के साथ तस्कर धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बुधवार की शाम वेना थाना क्षेत्र के पैठना टोल प्लाजा के पास, 60 लीटर चुलौआ शराब के साथ एक बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार के अनुसार, तस्कर का नाम विमलेश कुमार है और उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई है।

Biharsharif News: वेना में शराब के साथ तस्कर धराया

Biharsharif News: रहुई। वेना थाना क्षेत्र के पैठना टोल प्लाजा के पास बुधवार की शाम 60 लीटर चुलौआ शराब के साथ बाइक सवार तस्कर को पकड़ा गया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि धमासंग गांव के विमलेश कुमार को पकड़ा गया है। बाइक भी जब्त की गयी है। (रहुई से रंजीत कुमार)

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