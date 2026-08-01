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Biharsharif News: नवंबर 2025 से नहीं मिला वेतन, 15 से करेंगे अनशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के वार्ड नंबर 30 के जमादार विक्रांत कुमार का कहना है कि उन्हें नवंबर 2025 से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने नगर आयुक्त और प्रबंधक से गुहार लगाई है। विक्रांत ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो वह 15 अगस्त से अनशन करेंगे।

Biharsharif News: नवंबर 2025 से नहीं मिला वेतन, 15 से करेंगे अनशन

Biharsharif News: बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के जमादार विक्रांत कुमार ने बताया कि नवंबर 2025 से उन्हें वेतन नहीं मिला है। वे इसके लिए नगर आयुक्त से लेकर नगर प्रबंधक तक गुहार लगा चुके है। उन्होंने बताया कि जल्द अगर इसका भुगतान नहीं किया गया, तो 15 अगस्त से वे अनशन करेंगे। विक्रांत कुमार ने बताया कि साजिश के तहत उनका शोषण किया जा रहा है। काम करने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। इससे परिवार के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।

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