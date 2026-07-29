Biharsharif News: बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि प्रतिदिन यहां 32 ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन स्टेशन पर पानी की पुरानी टंकी को तोड़ दिया गया है और नई टंकी का निर्माण नहीं हुआ है।

Biharsharif News: बिहारशरीफ : ट्रेनें बढ़ीं, सुविधाएं नदारद बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते हैं यात्री पेयजल से लेकर शौचालय, यूरिनल की समस्याएं जंक्शन से हर दिन गुजरती हैं 32 ट्रेनें फोटो: स्टैंड-बिहारशरीफ रेलवे स्टैंड पर सूखा पड़ा स्टैंड पोस्ट। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। जिले का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, बिहारशरीफ। इसे जंक्शन का दर्जा मिले कई साल हो चुका है। इसका चयन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भी किया गया है। मॉडल स्टेशन का लुक देने के लिए यह योजना चलायी गयी है। नवादा, शेखपुरा व नालंदा के हजारों यात्री प्रतिदिन यहां से सफर करते है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेनें भी बढ़ गयी है। अभी हर दिन बिहारशरीफ जंक्शन से 16 जोड़ी यानि 32 ट्रेनें गुजरती है।

सुविधाओं की कमी ट्रेनों की संख्या तो बढ़ गयी है, पर सुविधा नदारद है। स्टेशन पर यात्री बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते हैं। पेजयल का गंभीर संकट है। जर्जर हो चुकी पानी की पुरानी टंकी को तोड़ दिया गया है। नयी टंकी का निर्माण नहीं हो पाया है। शौचालय और यूरिनल तो है ही नहीं। प्लेटफार्म की संख्या पांच हो गयी है। इनपर पर्याप्त संख्या में यात्री शेड भी नहीं है। हर दिन ढाई लाख रुपये राजस्व: ऐसा नहीं है बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन से राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है। हर दिन यहां से दो से ढाई लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है। देश के कोने-कोने के लिए रिजर्वेशन होता है। इसके बाद भी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब भी रेलवे के कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो विकास के लिए कई तरह का खाका पेश करते हैं। उनके जाने के बाद योजना भी गुम हो जाती है।

व्यवस्थाओं की दुर्दशा ठंडे पानी की मशीन, काफी समय से खराब है। इसकी मरम्मत करने का भी किसी के पास फुर्सत नहीं है। शौचालय नहीं रहने के कारण महिला यात्रियों को हर दिन शर्मसार होना पड़ता है। अब हवा में नहीं लहराता तिरंगा: भारत सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन पर 100 फीट उंचा तिरंगा लगाया गया था। यह दूर से ही दिखायी पड़ता था। कुछ महीने पहले आयी तेज आंधी में तिरंगे में लगा पाईप क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से अब हवा में तिरंगा नहीं लहराता है। इस स्टेशन से गुजरने वालीं प्रमुख ट्रेंने: श्रमजीवी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्स्प्रेस, अजीमाबाद एक्सप्रेस, इंटरसिटी, डीएमयू, बुद्व पूर्णिमा एक्सप्रेस, पलामू एक्सप्रेस, राजगीर- हावड़ा एक्सप्रेस, तिलैया- दानापुर, राजगीर- बख्तियारपुर पैसेंजर, दानापुर- राजगीर पैसेंजर, नवादा-पटना, नटेशर- हावड़ा, गया-पटना। (बिहारशरीफ से रमेश कुमार)