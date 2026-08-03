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Biharsharif News: सोगरा हाई स्कूल में लगी सेनेटरी वेंडिंग मशीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के सोगरा हाई स्कूल में सेनेटरी वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे छात्राएं माहवारी के दौरान आसानी से पैड खरीद सकेंगी। मशीन में एक पैड के लिए पांच रुपए का सिक्का डालना होगा। उपयोग की गई पैड के निस्तारण के लिए भी मशीन लगाई गई है, जिससे छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा।

Biharsharif News: सोगरा हाई स्कूल में लगी सेनेटरी वेंडिंग मशीन

Biharsharif News: बिहारशरीफ, निज संवाददाता। सोगरा हाई स्कूल में सोमवार को सेनेटरी वेंडिंग मशीन लग गयी। अब वहां पढ़ने वाली बालिकाओं को सेनेटरी पैड आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। माहवारी के दिनों में वे अपनी सुविधा के अनुसार वहां से पैड ले सकेंगी। इसके लिए उन्हें एक पैड के लिए मशीन में पांच रुपए का सिक्का डालना होगा। वहीं पास में ही उपयोग की गयी पैड के निस्तारण के लिए भी मशीन लगायी गयी है। बताते चलें कि गत शनिवार को डीएम उदिता सिंह के संवाद में वहां की बालिकाओं ने इस समस्या को उठाया था। इसके बाद उन्होंने अविलंब मशीन को लगवाने का आदेश दिया था।

वहां मशीन लग जाने से बालिकाओं में खुशी का माहौल है। आईसीडीएस डीपीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि इससे वहां की बालिकाओं को अब पैड खरीदने या उसके निपटारे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही एक सुरक्षित माहौल भी मिलेगा। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

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