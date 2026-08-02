Biharsharif News: समझौता के बाद आज से काम पर लौटेंगे सफाईकर्मी
Biharsharif News: बिहारशरीफ में नगर निकायों के कर्मचारियों की चार दिन से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। कुछ मांगों को मान लिया गया है, जबकि अन्य का आश्वासन मिला है। सफाईकर्मी सोमवार से अपने कार्य पर लौटेंगे और शहरों की सफाई फिर से सामान्य रूप से शुरू होगी।
Biharsharif News: बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नगर निकायों में तीन मांगों को लेकर चार दिनों से चल रहा गतिरोध (हड़ताल) खत्म हो गया। कुछ मांगें मान ली गयी हैं। जबकि, कुछ का आश्वासन मिला है। सोमवार से पहले की तरह सफाईकर्मी काम पर लौट आएंगे। हरनौत नगर पंचायत के ईओ सुमन सौरव ने रविवार को बताया कि सोमवार से शहरों की सफाई आम दिनों की तरह शुरू हो जाएगी।
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