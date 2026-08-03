Biharsharif News: पहले दिन पेपरलेस जमीन निबंधन के दौरान बिहारशरीफ और हिलसा के कार्यालयों में किसी खरीदार ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया। लोग प्रक्रियाओं की जानकारी लेते रहे, जबकि अधिकांश ने जानकारी ली लेकिन आवेदन नहीं किया। जिला अवर निबंधक ने कहा कि नई तकनीक को अपनाने में समय लगता है।

Biharsharif News: पेपरलेस रजिस्ट्री : पहले दिन बिहारशरीफ-हिलसा में किसी ने नहीं किया ऑनलाइन पेपरलेस जमीन निबंधन की प्रक्रिया की जानकारी लेते रहे जमीन खरीदार फोटो: ऑफिस : जिला अवर निबंधन कार्यालय। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। पेपरलेस जमीन निबंधन के पहले दिन बिहारशरीफ व हिलसा कार्यालयों में किसी खरीदार ने ऑनलाइन नहीं किया। कार्यालय खुलने से लेकर बंद होने तक लोग प्रक्रियाओं की जानकारी ही लेते रह गये।

नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी जिला अवर निबंधक अजय कुमार झा ने बताया कि किसी भी नई शुरुआत पर विश्वास करने में समय लगता है। पेपरलेस जमीन की भी यही बात है। कई लोगों ने जानकारी ली पर रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। पहला दिन होने के कारण नई तकनीक से एक भी जमीन निबंधन के लिए समय नहीं लिया गया था। पहले से पेपर आधारित डॉक्यूमेंट के लिए तय समय के अनुसार 39 भू-खंडों की रजिस्ट्री की गयी। वहीं, दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष चंद्रभूषण प्रसाद कुशवाहा, कोषाध्यक्ष लल्लू का कहना है पेपरलेस जमीन निबंधन की प्रक्रिया कैसे करना है, इसकी आधारभूत जानकारी तक नहीं दी गयी है। कौन-कौन कागजात का उपयोग होगा, कैसे कंप्यूटर से ऑनलाइन करना है, इसका प्रशिक्षण होना चाहिए था। लोगों का यह भी कहना है कि रुपये वाले डीड को ही लोग दस्तावेज मानते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया साइबर कैफे से कर सकते हैं ऑनलाइन: जिला अवर निबंधक ने बताया कि जमीन निबंधन के लिए साइबर कैफे या स्वयं के कंप्यूटर से भी आवेदन कर सकते हैं। ई-निबंधन पर पूरी जानकरी उपलब्ध है। असमंजस की स्थिति में कार्यालय से पूरी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई प्रक्रिया के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसकी जानकारी देने के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है।