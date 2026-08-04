Biharsharif News: चिंता : 400 टन कचरा के ढेर पर बिहारशरीफ, बारिश ने बढ़ाईं मुश्किलें सफाईकर्मियों की हड़ताल से संक्रमण का खतरा बढ़ा, लोग परेशान 14 नगर निकायों में छठे दिन भी ठप सफाई व्यवस्था, चंडी में काम बहाल शहरवासियों ने कहा- जल्द समाधान नहीं हुआ तो हालात होंगे और गंभीर फोटो : नगर गंदगी : बिहारशरीफ रांची रोड पर अस्पताल चौक से दक्षिण तरफ फैली गंदगी। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। जिले के 14 नगर निकायों में सफाईकर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रहने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बिहारशरीफ शहर में करीब 400 टन कचरा सड़कों, गलियों और बाजारों में जमा हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कचरा से दुर्गंध फैल रही है, जबकि आवारा पशु कूड़े को सड़क पर बिखेर रहे हैं। इससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी अस्पताल चौक, रांची रोड, खंदकपर, रामचंद्रपुर, सोहसराय, बड़ी पहाड़ी, बाजार समिति और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में देखी जा रही है।