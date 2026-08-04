Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: मोबाइल छीनकर युवक को ट्रेन से दिया धक्का

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मोबाइल छीनकर युवक को ट्रेन से दिया धक्का मोबाइल छीनकर युवक को ट्रेन से दिया धक्का

Biharsharif News: मोबाइल छीनकर युवक को ट्रेन से दिया धक्का

Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एक युवक जख्मी हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी, रहुई थाना क्षेत्र के उत्तरनावां गांव निवासी नरेन्द्र कुमार का पुत्र सचिन कुमार है। उसने आरोप लगाया कि दो बदमाशों ने मोबाइल छीनने के बाद उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। उसने बताया कि वह पटना से बिहारशरीफ आ रहा था। रास्ते में ट्रेन पर सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। किसी तरह वह मोबाइल बचाने में सफल रहा। बिहारशरीफ स्टेशन पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया।

विरोध करने पर चलती ट्रेन से धकेल दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Biharsharif News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।