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Biharsharif News: ग्राम कचहरी : डेढ़ साल में 1798 मामले दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: गांव स्तर पर लोगों को सुलभ न्याय देने के लिए ग्राम कचहरी स्थापित की गयी थी। डेढ़ साल में 230 ग्राम कचहरियों में 1798 मामले दर्ज हुए, लेकिन निपटारे की गति धीमी रहने से लोग न्यायालय का सहारा लेने को मजबूर हैं। केवल 868 मामलों का निपटारा हो पाया है।

Biharsharif News: ग्राम कचहरी : डेढ़ साल में 1798 मामले दर्ज

Biharsharif News: ग्राम कचहरी : डेढ़ साल में 1798 मामले दर्ज निपटारे की गति धीमी, टालने की प्रक्रिया जारी गांव स्तर पर लोगों को नहीं मिल रहा न्याय बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। गांव स्तर पर लोगों को सुलभ न्याय देने के उद्देश्य से ग्राम कचहरी स्थापित की गयी है। हालांकि, गांव स्तर पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। डेढ़ साल में 230 ग्राम कचहरियों में 1798 मामले दर्ज किये गये हैं।

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कचहरी में निपटारे की गति

इनके निपटारे की गति काफी धीमी है। टालने की प्रक्रिया जारी है। यही कारण है कि आज भी लोग न्यायालय की शरण लेने को मजबूर है। ग्राम कचहरी को ई-सेवा से जोड़ा गया है, ताकि दर्ज हर दिन के मामले अपलोड कर सार्वजिनिक किया जा सके। दर्ज मामलों में 1370 दीवानी व फौजदारी के 428 मामले शामिल है।

मामलों का समाधान

दीवानी के 672 तो फौजदारी के 196 मामले का निपटारा किया गया है। इस प्रकार 868 मामलों का ही निपटारा हो पाया है। आंकड़ों को देखा जाय तो एक ग्राम कचहरी स्तर पर पर डेढ़ साल में कहीं दो तो कहीं चार मामले ही दर्ज हुए हैं। करायपरसुराय प्रखंड की आठ ग्राम कचहरी में डेढ़ साल में महज 69 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 17 फौजदारी और 52 दीवानी यानि जमीन-जायदाद से संबंधित है। 69 में से 11 में ही सेंटलमेंट हो पाया है। ग्राम कचहरी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर वर्ष लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं। ग्राम कचहरी सचिवों और संविदाकर्मियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। इसके बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। (बिहारशरीफ से रमेश कुमार)

सामान्य प्रश्न

ग्राम कचहरी की स्थापना का उद्देश्य क्या है?
ग्राम कचहरी की स्थापना का उद्देश्य गांव स्तर पर लोगों को सुलभ न्याय प्रदान करना है।
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