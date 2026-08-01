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Biharsharif News: बाबा मणिराम की समाधि बिहार की आस्था का केंद्र : श्रवण कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेन्द्र कुमार और विधायक डॉ. जीतेन्द्र कुमार ने बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट अर्पित किया। उन्होंने सुख-समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। मंत्री ने कहा कि यह नहीं सिर्फ नालन्दा, बल्कि पूरे बिहार की आस्था का केंद्र है।

Biharsharif News: बाबा मणिराम की समाधि बिहार की आस्था का केंद्र : श्रवण कुमार

Biharsharif News: बाबा मणिराम की समाधि बिहार की आस्था का केंद्र : श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री, सांसद व अस्थावां विधायक ने लंगोट अर्पित कर मांगा आशीर्वाद फोटो : लंगोट मेला 01 : बिहारशरीफ में बाबा मणिराम अखाड़ा समाधि पर शनिवार को लंगोट अर्पित करते ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेन्द्र कुमार व अन्य। लंगोट मेला 02 : बिहारशरीफ में बाबा मणिराम अखाड़ा समाधि पर शनिवार को लंगोट अर्पित करते अस्थावां विधायक डॉ. जीतेन्द्र कुमार। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता।

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भाईचारे का संदेश

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट क्यों अर्पित किया जाता है?
यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना के साथ बाबा की समाधि पर लंगोट अर्पित करते हैं।
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