Biharsharif News: बाबा मणिराम की समाधि बिहार की आस्था का केंद्र : श्रवण कुमार
Biharsharif News: शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेन्द्र कुमार और विधायक डॉ. जीतेन्द्र कुमार ने बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट अर्पित किया। उन्होंने सुख-समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। मंत्री ने कहा कि यह नहीं सिर्फ नालन्दा, बल्कि पूरे बिहार की आस्था का केंद्र है।
Biharsharif News: बाबा मणिराम की समाधि बिहार की आस्था का केंद्र : श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री, सांसद व अस्थावां विधायक ने लंगोट अर्पित कर मांगा आशीर्वाद फोटो : लंगोट मेला 01 : बिहारशरीफ में बाबा मणिराम अखाड़ा समाधि पर शनिवार को लंगोट अर्पित करते ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेन्द्र कुमार व अन्य। लंगोट मेला 02 : बिहारशरीफ में बाबा मणिराम अखाड़ा समाधि पर शनिवार को लंगोट अर्पित करते अस्थावां विधायक डॉ. जीतेन्द्र कुमार। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता।
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