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Biharsharif News: दीपनगर में मारपीट के दो आरोपित धराये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र के मंडाक्ष गांव में गोतिया के बीच हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों, वीरू यादव और एक अन्य, को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष के अनुसार उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

Biharsharif News: दीपनगर में मारपीट के दो आरोपित धराये

Biharsharif News: बिहारशरीफ। दीपनगर थाना क्षेत्र के मंडाक्ष गांव में गोतिया के बीच मारपीट के दो आरोपितों को पकड़ लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वीरु यादव व एक अन्य को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)

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