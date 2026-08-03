Biharsharif News: छायाकारों ने अर्पित किया बाबा को लंगोट
Biharsharif News: फोटो : छायाकारों ने अर्पित किया बाबा को लंगोट छायाकारों ने अर्पित किया बाबा को लंगोट छायाकारों ने अर्पित किया बाबा को लंगोट
Biharsharif News: फोटो : फोटाग्राफर-बाबा मणिराम अखाड़ा पर सोमवार को लंगोट अर्पण करने जाते बिहार फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सदस्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार फोटाग्राफर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को बाबा मणिराम अखाड़ा पर लंगोट अर्पित कर लोगों के सुख-समृद्धि की कामना की। अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी ने कहा कि हर साल भक्तिभाव के साथ सदस्य यहां आकर बाबा की पूजा-अर्चना करते हैं। मौके पर सुनील कुमार, जितेन्द्र कुमार, अभ्युदय कुमार सिन्हा, विक्रम कुमार, प्रेमचंद कुमार, राजीव, पियूष पटेल, राजीव, गुड्डू, रणधीर, चंदन, राजीव, रणवीर, सोनू, धर्मेन्द्र आदि मौजूद थे। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)
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