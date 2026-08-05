Biharsharif News: बेटियों की शादी में मंडप सजाएगा पंचायत प्रशासन पंचायतों में 50 लाख रुपये की लागत से बनेगा मंडप भवन भवन के लिए 24 पंचायतों का किया गया है चयन फोटो: मंडप भवन: विवाह मंडप भवन का मॉडल। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। बेटियों की शादी के लिए अब मंडप पंचायत सरकार सजाएगी। पंचायतों में मुख्यमंत्री विवाह मंडप भवन का निर्माण किया जायेगा। पहले चरण में 24 पंचायतों में मंडप का निर्माण होना है। इसके लिए जगह का चयन कर लिया गया है। इसके निर्माण पर 50 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए चयनित पंचायतों को पांच-पांच लाख रुपये दिये गये हैं। भवन निर्माण की जिम्मेवारी पंचायत के मुखिया को दी गयी है। पहले चरण में भवन निर्माण के लिए राजगीर में बरनौसा, गौगौर, सिलाव की माहुरी, नानंद, बराकर, घोस्तावां, परवलपुर में अलावां, बिहारशरीफ में मुरौरा, तिउरी, तेतरावां, सरमेरा के ससौर, धनुकी, करायपरसुराय के बेरथू, डियावां, मकरौता, करायपरसुराय, अस्थावां के महमदपुर नूरसराय के बड़ारा, नीरपुर, नगरनौसा के कछियावां, रहुई के अंबा, इतासंग, भदवा और हिलसा के योगीपुर में जमीन का चयन किया गया है।