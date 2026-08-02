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Biharsharif News: मुख्यमंत्री से मिले विधायक डॉ. जीतेंद, पैक्सों के लंबित भुगतान का उठाया मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहार के अस्थावां के विधायक डॉ. जीतेंद्र कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की और पैक्सों के लंबित भुगतान के मुद्दे को उठाया। उन्होंने डिफॉल्टर पैक्सों को राहत देने के लिए चावल जमा करने की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। साथ ही, विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई।

Biharsharif News: मुख्यमंत्री से मिले विधायक डॉ. जीतेंद, पैक्सों के लंबित भुगतान का उठाया मुद्दा

Biharsharif News: मुख्यमंत्री से मिले विधायक डॉ. जीतेंद, पैक्सों के लंबित भुगतान का उठाया मुद्दा डिफॉल्टर पैक्सों को राहत देने के लिए चावल जमा करने की अवधि बढ़ाने का आग्रह अस्थावां विधानसभा के विकास कार्यों पर भी की चर्चा फोटो : एमएलए : पटना में रविवार को सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करते अस्थावां के विधायक डॉ. जीतेंद्र कुमार। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। अस्थावां के विधायक डॉ. जीतेंद्र कुमार ने पटना में रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर पैक्स, किसानों और अस्थावां विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

पैक्सों के लंबित भुगतान का मुद्दा

उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2016-17 में चावल की आपूर्ति करने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने से डिफॉल्टर हुए पैक्सों की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। विधायक ने मांग की कि संबंधित पैक्सों का लंबित भुगतान शीघ्र कराया जाए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें और किसानों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि भुगतान में देरी से सहकारी संस्थाओं के साथ-साथ किसानों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बैठक में वर्तमान वर्ष के उन पैक्सों का मुद्दा भी उठाया गया, जो विभिन्न कारणों से समय पर चावल जमा नहीं कर सके हैं। विधायक ने ऐसे पैक्सों के हित में चावल जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने और लंबित भुगतान में तेजी लाने का अनुरोध किया।

विकास कार्यों पर चर्चा

उन्होंने कहा इससे सहकारी समितियों के संचालन में सुगमता आएगी और धान खरीद व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी। डॉ. जीतेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष अस्थावां विधानसभा क्षेत्र की सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय पहल करने का आग्रह किया। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन दिया और संबंधित मामलों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विधायक ने विश्वास जताया कि सरकार के सकारात्मक निर्णय से पैक्सों, किसानों और आम लोगों को राहत मिलेगी। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

FAQs

डॉ. जीतेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री से किन मुद्दों पर चर्चा की?
डॉ. जीतेंद्र कुमार ने पैक्सों के लंबित भुगतान, चावल जमा करने की अवधि बढ़ाने और विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की।
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