Biharsharif News: विधायक ने बाबा मणिराम के दर पर टेका माथा
Biharsharif News: फोटो : विधायक ने बाबा मणिराम के दर पर टेका माथा विधायक ने बाबा मणिराम के दर पर टेका माथा विधायक ने बाबा मणिराम के दर पर टेका माथा
Biharsharif News: फोटो : डॉ. सुनील-बाबा मणिराम अखाड़ा पर सोमवार को लंगोट अर्पण करते विधायक डॉ. सुनील कुमार व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विधायक डॉ. सुनील कुमार ने सोमवार को समर्थकों के साथ बाबा मणिराम के दर पर माथा टेका। लंगोट अर्पण कर क्षेत्र के विकास और सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यहां से उनका पुराना नाता है। हर साल यहां पूजा करने आते हैं। इसके विकास के लिए भी उन्होंने काफी काम किया है। आगे भी प्रयास कर रहे हैं। मौके पर शैलेन्द्र कुमार, अमरकांत भारती, अमरेश कुमार, सोनू कुमार हिंदू, अविनाश कुमार आदि मौजूद थे। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)
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