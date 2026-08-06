Biharsharif News: सदर अस्पताल में बैंड बाजे की धुन गूंजी
Biharsharif News: बुधवार को सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लंगोट अर्पण के लिए जुलूस निकाला गया। बैंड पार्टी के सदस्य इमरजेंसी वार्ड में शोर मचाने लगे, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकाला। ड्यूटी पर तैनात गार्ड को चेतावनी दी गई कि इमरजेंसी वार्ड में किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए।
Biharsharif News: सदर अस्पताल में बैंड बाजे की धुन गूंजी फोटो : बैंड बाजा : सदर अस्पताल में बुधवार को बाजा बजाती बैंड पार्टी की टीम। बिहारशरीफ, एक संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को बाबा मणिराम अखाड़ा में लंगोट अर्पण के लिए बाजे-गाजे के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने के दौरान बैंड पार्टी के सदस्य बख्शीश के चक्कर में इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गए। डीएस डॉ. राजीव रंजन ने कहा कि इमरजेंसी वार्ड के तरफ बैंड बाजा बजने की सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें बाहर निकाला गया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को चेतावनी दी कि इमरजेंसी वार्ड के तरफ शोर-शराबा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें