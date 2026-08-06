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Biharsharif News: सदर अस्पताल में बैंड बाजे की धुन गूंजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बुधवार को सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लंगोट अर्पण के लिए जुलूस निकाला गया। बैंड पार्टी के सदस्य इमरजेंसी वार्ड में शोर मचाने लगे, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकाला। ड्यूटी पर तैनात गार्ड को चेतावनी दी गई कि इमरजेंसी वार्ड में किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए।

Biharsharif News: सदर अस्पताल में बैंड बाजे की धुन गूंजी

Biharsharif News: सदर अस्पताल में बैंड बाजे की धुन गूंजी फोटो : बैंड बाजा : सदर अस्पताल में बुधवार को बाजा बजाती बैंड पार्टी की टीम। बिहारशरीफ, एक संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को बाबा मणिराम अखाड़ा में लंगोट अर्पण के लिए बाजे-गाजे के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने के दौरान बैंड पार्टी के सदस्य बख्शीश के चक्कर में इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गए। डीएस डॉ. राजीव रंजन ने कहा कि इमरजेंसी वार्ड के तरफ बैंड बाजा बजने की सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें बाहर निकाला गया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को चेतावनी दी कि इमरजेंसी वार्ड के तरफ शोर-शराबा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए।

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