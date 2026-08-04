Biharsharif News: राहत: ड्रीप व स्प्रिंकलर पद्धति को अपना बचाएं पानी, उपज मिलेगी अधिक

Biharsharif News: बिहारशरीफ में बाढ़ और सूखे से प्रभावित नालंदा के किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रीप और स्प्रिंकलर तकनीक अपनाने पर 45 से 55 फीसद तक अनुदान मिलेगा। 220 किसानों को बोरिंग और मोटर के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी।

Biharsharif News: हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव राहत: ड्रीप व स्प्रिंकलर पद्धति को अपना बचाएं पानी, उपज मिलेगी अधिक जिले में 1100 एकड़ में ड्रीप व 70 एकड़ में पोर्टेबल स्प्रिंकलर लगाने का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले 220 किसानों को बोरिंग व मोटर के लिए भी आर्थिक मदद योजना को अपनाने वाले किसानों को 45 से 55 फीसद तक सरकार देगी अनुदान फोटो सिंचाई: खेतों में स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करते किसान (प्रतीकात्मक)। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेलने वाले नालंदा के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

प्रमुख जानकारी खेतों में पानी और बिजली खर्च बचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रीप (टपक) और स्प्रिंकलर (फव्वारा) तकनीक अपनाने पर 45 से 55 फीसद तक अनुदान मिलेगा। पोर्टल खुल चुका है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार जिले में 1100 एकड़ में ड्रीप व मिनी स्प्रिंकलर और 70 एकड़ में पोर्टेबल स्प्रिंकलर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।

बोरिंग और मोटर पर भी मिलेगी मदद जो किसान अपने खेतों में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रीप या स्प्रिंकलर) लगाएंगे, उन्हें निजी नलकूप (बोरिंग) के लिए भी सरकार अलग से मदद देगी। 160 फीट गहरी बोरिंग कराने पर करीब 79,480 रुपये का खर्च आता है, जिस पर अधिकतम 25 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं, तीन एचपी का मोटर खरीदने पर 50 फीसद (अधिकतम 15 हजार रुपये) की सब्सिडी दी जाएगी। इस साल जिले के 220 किसानों को नलकूप योजना का लाभ दिया जाएगा।

लागत और जमीन की शर्तें योजना का लाभ लेने के लिए स्प्रिंकलर के लिए कम से कम एक एकड़ और ड्रीप के लिए आधा एकड़ जमीन होना जरूरी है। एक हेक्टेयर में ड्रीप सिस्टम लगाने पर करीब 1,68,736 रुपये और मिनी स्प्रिंकलर पर 1,26,345 रुपये का खर्च आता है। वहीं, पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर प्रति हेक्टेयर 29,214 रुपये की लागत आती है। स्थल निरीक्षण और सत्यापन के बाद किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी।

तकनीक और इसके फायदे ड्रीप (टपक) सिंचाई : इसमें खेत में प्लास्टिक की पाइप बिछा दी जाती है। पौधों की जड़ों के पास लगे नोजल से बूंद-बूंद पानी टपकता है। इससे पानी बर्बाद नहीं होता और फसल को पर्याप्त नमी मिलती है। वहीं, स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई : यह ड्रीप से मिलती-जुलती तकनीक है। इसमें पाइप में लगे बारीक नोजल से फव्वारे की तरह पानी निकलता है। यह सब्जियों और रबी फसलों के लिए वरदान है। पोर्टेबल होने के कारण इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है। इस तकनीक से खरपतवार कम उगते हैं, पैदावार बढ़ती है और ईंधन की बचत होती है।

क्या कहते हैं अधिकारी ड्रीप व स्प्रिंकलर पद्धति अपनाकर किसान खुशहाल हो सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने पर सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भरता घटेगी। कम पानी और कम ईंधन में बेहतर पटवन कर किसान अपनी उपज और आमदनी बढ़ा सकेंगे। पोर्टल खुल चुका है। योजना का लाभ पाने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राकेश कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी योजना का उद्देश्य 1. उन्नत तकनीक से सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्रफल को बढ़ाना। 2. जल उपयोग की क्षमता को बढ़ावा देना। 3. फसलों की उत्पादकता व कृषक की आय को बढ़ाना।