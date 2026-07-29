Biharsharif News: डीएम ने 31 लोगों की सुनी फरियाद
Biharsharif News: बिहारशरीफ में, डीएम उदिता सिंह ने कलेक्ट्रेट में 31 लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने का आदेश दिया। आम जमीन पर अवैध कब्जा, नगर निगम की नाली तोड़ने और अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना की राशि का मुद्दा उठाया गया।
Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम उदिता सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में 31 लोगों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मामले का निपटारा करने का आदेश दिया। भूमि विवाद, नगर निगम की नाली को अवैध रूप से तोड़ने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं मिलने, जमाबंदी, गैर मजरूआ आम जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण, खेत मापी से जुड़े मामलों सामने आए। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)
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