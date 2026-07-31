Biharsharif News: डीएम ने 35 लोगों की सुनीं समस्याएं
Biharsharif News: बिहारशरीफ में, डीएम उदिता सिंह ने कलेक्ट्रेट में 35 लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे मामलों का यथाशीघ्र निपटारा करें। समस्याओं में सरकारी भूमि का अतिक्रमण, वृद्धा पेंशन, भूमिहीनों के लिए भूमि उपलब्ध कराना, और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जैसी कई मुद्दे शामिल थे।
Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम उदिता सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में 35 लोगों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों को यथाशीघ्र ही मामले का निपटारा करने का आदेश दिया। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, वृद्धा पेंशन, भूमिहीन को भूमि उपलब्ध कराने, जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ करने, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन करने, मेयार पैक्स के पुनर्गठन व अन्य मामले समाने आए। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)
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