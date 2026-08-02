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Biharsharif News: बीपीएससी अध्यापक संघ के एकंगर प्रखंड अध्यक्ष बने सैयद तो सचिव पुष्पेंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बीपीएससी अध्यापक संघ की बैठक में एकंगर प्रखंड की नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सैयद इमरान बरसी अध्यक्ष और पुष्पेंद्र कान्त जिज्ञासु सचिव बने। बैठक में संगठन के विस्तार एवं मजबूती पर चर्चा हुई तथा सभी शिक्षकों से एकजूट होने की अपील की गई।

Biharsharif News: बीपीएससी अध्यापक संघ के एकंगर प्रखंड अध्यक्ष बने सैयद तो सचिव पुष्पेंद्र

Biharsharif News: बीपीएससी अध्यापक संघ के एकंगर प्रखंड अध्यक्ष बने सैयद तो सचिव पुष्पेंद्र एकंगरसराय में अध्यापक संघ की नई प्रखंड कमेटी का हुआ गठन संगठन के विस्तार व मजबूती पर हुई चर्चा, सभी से एकजूट होने की अपील फोटो : एकंगर टीचर : एकंगरसराय बाजार में रविवार को बीपीएससी अध्यापक संघ की बैठक के बार खुशी जताते शिक्षक। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

ये भी पढ़ें:Siwan News शिक्षा व शिक्षकों को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे संगठन के पदाधिकारी

संगठन का समन्वय और जिम्मेदारी

सामान्य प्रश्न

बीपीएससी अध्यापक संघ की नई प्रखंड कमेटी में कौन-कौन पदाधिकारी हैं?
बीपीएससी अध्यापक संघ की नई प्रखंड कमेटी में सैयद इमरान बरसी अध्यक्ष, पुष्पेंद्र कान्त जिज्ञासु सचिव, आलोक चौहान महासचिव, मृत्युंजय कुमार कोषाध्यक्ष, कुलदीप उपाध्यक्ष, तथा कुमारी सपना शुक्ला महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनीं।
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