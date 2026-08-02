Biharsharif News: बीपीएससी अध्यापक संघ के एकंगर प्रखंड अध्यक्ष बने सैयद तो सचिव पुष्पेंद्र
Biharsharif News: बीपीएससी अध्यापक संघ की बैठक में एकंगर प्रखंड की नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सैयद इमरान बरसी अध्यक्ष और पुष्पेंद्र कान्त जिज्ञासु सचिव बने। बैठक में संगठन के विस्तार एवं मजबूती पर चर्चा हुई तथा सभी शिक्षकों से एकजूट होने की अपील की गई।
Biharsharif News: बीपीएससी अध्यापक संघ के एकंगर प्रखंड अध्यक्ष बने सैयद तो सचिव पुष्पेंद्र एकंगरसराय में अध्यापक संघ की नई प्रखंड कमेटी का हुआ गठन संगठन के विस्तार व मजबूती पर हुई चर्चा, सभी से एकजूट होने की अपील फोटो : एकंगर टीचर : एकंगरसराय बाजार में रविवार को बीपीएससी अध्यापक संघ की बैठक के बार खुशी जताते शिक्षक। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।
संगठन का समन्वय और जिम्मेदारी
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