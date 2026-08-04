Biharsharif News: बीडीओ ने आवास सहायकों के साथ की बैठक
Biharsharif News: एकंगरसराय के बीडीओ प्रियंका कुमारी ने आवास सहायकों के साथ बैठक की। उन्होंने उन लाभुकों का आवास निर्माण तेज गति से कराने का आदेश दिया, जिन्हें दूसरी किस्त की राशि मिली है। इस बैठक में कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
Biharsharif News: बीडीओ ने आवास सहायकों के साथ की बैठक फोटो : एकंगर बीडीओ : एकंगरसराय में सोमवार को आवास कर्मियों के साथ बैठक करतीं बीडीओ प्रियंका कुमारी व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। एकंगरसराय प्रखंड कार्यालय में बीडीओ प्रियंका कुमारी ने सोमवार को अवास सहायकों के साथ बैठक की। जिन लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है। उन लाभुकों का निर्धारित समय में तेज गति से आवास निर्माण कराने का आदेश दिया। मौके पर धर्मेन्द्र कुमार, विनय कुमार, रामानंद सागर, चंद्रमणि प्रसाद, रणवीर कुमार गलहोत, राजीव रंजन, नरेन्द्र कुमार, राजीव रमन व अन्य मौजूद थे।
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