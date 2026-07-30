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Biharsharif News: गिरिहिंडा पहाड़: भीम और हिडिम्बा ने की थी शिवलिंग की स्थापना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: जुलाई माह के पहले दिन से ही शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित बाबा कामेश्वरनाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। महाभारत काल से जुड़े इस मंदिर का इतिहास और भीम-हिडिम्बा का गंधर्व विवाह इस स्थान को और भी खास बनाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ की मन्नतें जरूर पूरी होती हैं।

Biharsharif News: गिरिहिंडा पहाड़: भीम और हिडिम्बा ने की थी शिवलिंग की स्थापना

Biharsharif News: सावन02 गिरिहिंडा पहाड़: भीम और हिडिम्बा ने की थी शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल से जुड़ा है बाबा कामेश्वरनाथ शिव मंदिर का इतिहास सावन के पहले दिन ही जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़, गूंज रहे जयकारे मन्नतें पूरी होने की है गहरी मान्यता, दूर-दराज से पहुंचते हैं श्रद्धालु फोटो गिरिहिंडा मंदिर : शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक बाबा कामेश्वरनाथ का शिव मंदिर। शेखपुरा, निज संवाददाता। शहर के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित प्राचीन बाबा कामेश्वरनाथ शिव मंदिर में सावन शुरू होते ही शिवभक्तों का तांता लग गया है। शिवालय को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सावन के पहले दिन से ही बोल बम के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू कर दिया है। वैसे तो यहां सावन भर भक्तों की भीड़ रहती है। लेकिन, हर सोमवारी को पुरोहितों द्वारा विशेष शृंगार और पूजा की जाती है।

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भक्तों का अटूट अस्था

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा कामेश्वरनाथ शिव मंदिर कहाँ स्थित है?
बाबा कामेश्वरनाथ शिव मंदिर शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित है।
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