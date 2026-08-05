Biharsharif News: आयुष्मान कार्ड बनाने में नालंदा 13वें, तो शेखपुरा 20वें पायदान पर
Biharsharif News: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नालंदा जिले ने अगस्त में बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य में 13वां स्थान प्राप्त किया है। विशेष शिविरों के आयोजन के साथ बुजुर्गों के लिए वय वंदना कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी।
Biharsharif News: आयुष्मान कार्ड बनाने में नालंदा 13वें, तो शेखपुरा 20वें पायदान पर पटना राजधानी से नालंदा थ पायदान ऊपर, अरवल 62 फीसदी उपलब्धि के साथ अव्वल शिविर लगाकर बनाये जा रहे कार्ड, वसुधा केंद्र व प्रखंड मुख्यालयों में भी दी जा रही सुविधा 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के बन रहे वय वंदना कार्ड बुजुर्गों को पांच लाख रुपए तक का हर वर्ष इलाज कराने की मिलेगी सुविधा फोटो : आयुष्मान कार्ड : सदर अस्पताल में आयुष्मान योजना की समीक्षा करतीं जिला समन्वयक शबनम व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।
आयुष्मान कार्ड की उपलब्धि
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में नालंदा जिले ने अगस्त के पहले सप्ताह में राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 13वां स्थान हासिल किया है। तीन माह में नालंदा ने दो पायदान की छलांग लगायी है। पड़ोसी शेखपुरा जिला 20वें स्थान पर है। जबकि, राजधानी पटना भी नालंदा से छह पायदान नीचे 20वें नंबर पर है। सूबे में अरवल जिला 62.35 फीसदी के साथ अव्वल, तो अररिया महज 29.53 प्रतिशत उपलब्धि के साथ फिसड्डी है। राज्य की औसत उपलब्धि 43.13 प्रतिशत है। जबकि नालंदा ने 46.28 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर राज्य औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वसुधा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रखंड मुख्यालयों में भी कार्ड बनाने की सुविधा है।
आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
घबराएं नहीं, उठाएं लाभ : आयुष्मान भारत योजना की जिला समन्वयक शबनम ने बताया कि अब आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान हो गई है। केवल आधार नंबर के माध्यम से लाभार्थी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आयुष्मान ऐप का उपयोग कर पांच से छह मिनट में नि:शुल्क कार्ड बना सकते हैं। यदि किसी मरीज के पास पहले से कार्ड नहीं है, तो वे घबराएं नहीं। संबद्ध अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले भी कार्ड बनाया जा सकता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी बनाया जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक पात्र बुजुर्ग को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।
क्लीनिकों की संख्या में वृद्धि
क्लीनिकों की संख्या 21 से हुई 27 : जिला में आयुष्मान योजना से सभी सरकारी अस्पताल संबद्ध हैं। गत चार माह में इससे संबद्ध निजी क्लीनिकों की संख्या भी 21 से बढ़कर 27 हो चुकी है। इसमें सामान्य तौर पर सभी तरह की बीमारियों के इलाज की व्यवस्था है। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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