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Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर फिर से अतिक्रमणकारियों का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर अतिक्रमणकारियों का दबदबा लौट आया है। प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश और कार्रवाई एक सप्ताह में ही बेअसर हो गए हैं। ठेले और दुकानों को हटाने के बावजूद अतिक्रमणकारी फिर से सड़क पर दुकानें लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई करने की अपील की है।

Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर फिर से अतिक्रमणकारियों का दबदबा

Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर फिर से अतिक्रमणकारियों का दबदबा अधिकारियों का आदेश एक सप्ताह में ही हो गया बेअसर मुख्य सड़क से 50 फीट के दायरे में दुकान न लगाने की मिली थी चेतावनी चेवाड़ा चौक : चेवाड़ा के अंबेडकर चौक की सड़क पर लगे ठेले व फुटपाथी दुकानें। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के अंबेडकर चौक पर अतिक्रमणकारियों का दबदबा एक बार फिर से कायम हो गया है। चौक के टर्निंग पॉइंट पर ठेला और फलों की दुकानें सड़क पर लगाए जाने से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद महज दस दिन पहले ही चौक पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया था। लेकिन, प्रशासन का यह आदेश और कार्रवाई महज एक सप्ताह में ही बेअसर साबित हो रही है।

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जुर्माने की चेतावनी का भी असर नहीं:

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान ठेले वालों और सड़क पर दुकान लगाने वालों को सख्ती से हटा दिया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट हिदायत दी थी कि हाइवे से 50 फीट के दायरे में कोई भी दुकान या ठेला नहीं लगाएगा। ऐसा करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद, अतिक्रमणकारी बेखौफ होकर पहले की तरह ही सड़क पर दुकानें सजा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आदेश न मानने ठेला संचालकों व दुकानदारों पर कार्रवाई करने की फरियाद वरीय अधिकारियों से लगायी है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

सामान्य प्रश्न

अंबेडकर चौक पर अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या किया था?
प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया था और 50 फीट के दायरे में कोई भी दुकान या ठेला न लगाने की हिदायत दी थी।
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