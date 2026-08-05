Biharsharif News: अंबेडकर चौक पर फिर से अतिक्रमणकारियों का दबदबा अधिकारियों का आदेश एक सप्ताह में ही हो गया बेअसर मुख्य सड़क से 50 फीट के दायरे में दुकान न लगाने की मिली थी चेतावनी चेवाड़ा चौक : चेवाड़ा के अंबेडकर चौक की सड़क पर लगे ठेले व फुटपाथी दुकानें। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के अंबेडकर चौक पर अतिक्रमणकारियों का दबदबा एक बार फिर से कायम हो गया है। चौक के टर्निंग पॉइंट पर ठेला और फलों की दुकानें सड़क पर लगाए जाने से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद महज दस दिन पहले ही चौक पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया था। लेकिन, प्रशासन का यह आदेश और कार्रवाई महज एक सप्ताह में ही बेअसर साबित हो रही है।