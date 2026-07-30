Biharsharif News: लूटपाट के बाद यात्री को टेम्पो से फेंका
Biharsharif News: गंभीर रूप से जख्मी युवक को किया गया रेफर लूटपाट के बाद यात्री को टेम्पो से फेंका लूटपाट के बाद यात्री को टेम्पो से फेंका
Biharsharif News: गंभीर रूप से जख्मी युवक को किया गया रेफर भागन बिगहा ओपी क्षेत्र के धमासंग गांव के पास हुई घटना रहुई, निज संवाददाता। भागन बिगहा ओपी क्षेत्र के धमासंग गांव के पास गुरुवार को बदमाशों ने चलते टेम्पो पर सवार यात्री से 22 हजार रुपये लूट लिये। विरोध करने पर पीड़ित को पीटा और चलते टेम्पो से धक्का दे दिया। घटना में छोटकी गोबरिया गांव निवासी भूषण पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गये। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि वे टेम्पो से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान टेम्पो में पहले से सवार बदमाशों ने उनसे रुपये लूट लिये।
विरोध करने पर उन्हें पीटने लगे। फिर टेम्पो से धक्का दे दिया और भाग निकले। सड़क पर जख्मी हालत में देखकर लोगों ने उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गयी। ओपी प्रभारी राजकुमार चौधरी ने बताया कि लिखित आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। (रहुई से रंजीत कुमार)
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