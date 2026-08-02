Biharsharif News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार
Biharsharif News: शेखपुरा पुलिस ने दो अलग-अलग गांवों में छापेमारी कर जानलेवा हमले के आरोपी धर्मवीर चौहान और शराब तस्कर गणेश चौहान को गिरफ्तार किया। धर्मवीर पर जमीन विवाद में अपनी भौजाई पर हमला करने का आरोप है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने मामले की जानकारी दी।
Biharsharif News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मेहुंस थाने की पुलिस ने दो अलग - अलग गांवों में छापेमारी कर दो आरोपियों को पकड़ा है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि ओरैया गांव से जानलेवा हमले के आरोपी धर्मवीर चौहान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर जमीन विवाद में अपनी भौजाई पर हमला करने का आरोप है। वहीं, रामगढ़ में छापेमारी कर शराब तस्कर गणेश चौहान को पकड़ा गया है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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