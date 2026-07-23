Biharsharif News: बिन्द में मारपीट का आरोपित धराया
Biharsharif News: महमूदाबाद गांव में मारपीट मामले में एक महीने से फरार आरोपी रविन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है।
Biharsharif News: बिन्द। थाना क्षेत्र के महमूदाबाद गांव से मारपीट मामले के फरार आरोपित रविन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि वह एक महीने से फरार था। उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। (बिन्द से चंद्रभूषण पांडेय)
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