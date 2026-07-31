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Biharsharif News: छेड़खानी मामले में एक गिरफ्तार 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: छेड़खानी के एक मामले में पुलिस ने विशाल कुमार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह घटना एक गांव में हुई, जहां आरोपी ने घर में घुसकर छात्रा से छेड़खानी की थी। छात्रा के पिता ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।

Biharsharif News: छेड़खानी मामले में एक गिरफ्तार 

Biharsharif News: छेड़खानी मामले में एक गिरफ्तार चेवाड़ा, निज संवाददाता प्रखंड के एक गांव में घर में घुसकर छात्रा से छेडख़ानी करने के मामले में आरोपी विशाल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ममता गिरी ने बताया कि घटना के संबंध में छात्रा के पिता ने एफआईआर करायी थी।

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