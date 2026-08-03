Biharsharif News: बच्चों के सिर पर पिस्तौल भिड़ाकर मांगी तिजोरी की चाबी

Biharsharif News: बिहारशरीफ में हाल ही में एक व्यवसायी के परिवार पर डकैती का हमला हुआ। डकैतों ने न केवल परिवार को बंधक बनाया, बल्कि बच्चों के सिर पर पिस्तौल रखकर तिजोरी की चाबी मांगी। बुजुर्गों को भी बेरहमी से पीटा गया और महिलाओं से गहने नोंच लिये गये। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

Biharsharif News: बच्चों के सिर पर पिस्तौल भिड़ाकर मांगी तिजोरी की चावी महिलाओं के शरीर से नोंच लिये गहने, बुजुर्गों को भी पीटा हाथ-पैर बांधकर सभी के मुंह पर चिपका दिया था टेप पड़ोसियों को नहीं लगी इतनी बड़ी घटना की भनक घटना के बाद सदमे में है पीड़ित परिवार बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवसाई से लूट मामले हाल के महीनों में नालंदा में डकैती की यह सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। घटना ने पुलिस के माथे पर भी पसीना ला दिया है। पीड़ित परिवार ने डकैतों की बेरहमी की जो दास्तान सुनायी, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गये। डकैतों ने बच्चों के सिर पर पिस्तौल भिड़ाकर तिजोरी की चाबी मांगी। डकैतों ने व्यवसायी के बुजुर्ग माता-पिता को भी नहीं छोड़ा।

पहले माता-पिता को बनाया बंधक उन्हें लातों से पीटा। उनके गर्दन और सीने पर पैर रखकर खड़े हो गये। महिलाओं के शरीर से गहने नोंच लिया। हाथ-पैर बांधकर उनके मुंह पर टेप चिपका दिया। हादसे के बाद पीड़ित परिवार इतना डर गया कि शोर मचाने की हिम्मत भी नहीं हुई। काफी देर बाद नवादा के एक रिश्तेदार को फोन कर घटना की जानकारी दी। उनके पहुंचने के बाद ही पुलिस को घटना की जानकारी दी गयी। हादसे से पीड़ित परिवार सदमे में है।

बेरहमी से की मारपीट व्यवसायी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि रात को करीब एक बजे छत के रास्ते डकैत घर में घुस गये। सबसे पहले निचले तल्ले पर सो रहे उनके पिता बालेश्वर प्रसाद और माता को बंदूक की नोंक पर बंधक बना लिया। फिर दोनों को लेकर पहले तल्ले पर ले गये। उन्हें मारने की धमकी देकर उनका कमरा खुलवाया। कमरे में व्यवसायी अपनी पत्नी व दो छोटे बच्चों के साथ नींद में थे। मजबूरी में उन्हें दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खुलते ही बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया। पहले उनके शरीर पर मौजूद गहनों को छीन लिया। इसके बाद बदमाश व्यवसायी को बेरहमी से पीटने लगे। पीटते-पीटते उनसे पूछ रहे थे कि गहने और रुपये कहां रखे हैं। इसके बाद बदमाशों ने दोनों बच्चों और पत्नी आभा सुमन के सिर पर पिस्तौल भिड़ाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने रुपये और जेवरों के बारे में बता दिया। बदमाश करीब एक घंटे तक घर में लूटपाट करते रहे। डकैतों ने घर में रखे सभी अलमारियों, तिजोरियों को खंगाल लिया। महाजन को देने के लिए 45 लाख रुपये नकद रखे थे, उसे भी ले लिया। इसके बाद मेन गेट का ताला अंदर से तोड़कर चले गये।

पड़ोसियों ने कुछ नहीं बताया डकैतों के जाने के बाद पीड़ित परिवार काफी देर तक दशहत के कारण चुप रहा। फिर अपने नवादा के एक रिश्तेदार को फोन कर घटना की जानकारी दी। नवादा से परिजन पहुंचे तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी। सूचना मिलते ही दीपनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गयी। उन्होंने पड़ोसियों से इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया। हालांकि, पड़ोसियों ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। घनी आबादी के बीच हुई इस घटना से लोग दहशत में हैं। लोग पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखायी दे रहे हैं। हालांकि, चेहरा ढके रहने के कारण उनकी पहचान नहीं हो पायी है। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)