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Biharsharif News: पिस्तौल दिखाकर सोना कारोबारी से लाखों की लूट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: रहुई थाना क्षेत्र के डीहरा मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने एक सोना कारोबारी से पिस्तौल दिखाकर 70 हजार रुपये नकद, सोने की चेन और मोबाइल फोन लूट लिया। घटना के समय व्यापारी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। उन्होंने थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

Biharsharif News: पिस्तौल दिखाकर सोना कारोबारी से लाखों की लूट

Biharsharif News: रहुई थाना क्षेत्र के डीहरा मोड़ के पास हुई घटना रहुई बाजार से दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे व्यवसायी रहुई, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के डीहरा मोड़ से रहीमपुर जाने वाले मार्ग में मंगलवार की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने सोना कारोबारी को पिस्तौल दिखाकर लाखों की संपत्ति लूट ली।

घटना का विवरण

बदमाशों ने उनसे 70 हजार रुपये नकद, सोने की चेन व मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ित रहीमपुर गांव निवासी मिथलेश कुमार सिन्हा ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करायी है। उन्होंने बताया कि रहुई बाजार के स्वतंत्र गली में वे वर्षों से आभूषण की दुकान चला रहे हैं। मंगलवार की शाम करीब सात बजे दुकान बंद करने के बाद बाइक से अपने घर जा रहे थे।

बदमाशों का हमला

डीहरा मोड़ से करीब 100 मीटर आगे बढ़ते ही दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उन्हें घेरकर उनकी गाड़ी रुकवा दी। पिस्तौल दिखाकर बैग में रखे रुपये, गले की चेन में मोबाइल लूट ली और फरार हो गये। शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हुए। डायल 112 व रहुई थाने को घटना की सूचना दी गयी।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस पहुंची, तब तक बदमाश गायब हो गये थे। थानाध्यक्ष ललित विजय ने बताया कि व्यवसायी के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। (रहुई से रंजीत कुमार)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घटना कब हुई थी?
घटना मंगलवार की देर शाम हुई थी।
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