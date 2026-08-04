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Biharsharif News: एसपी ने सीएसपी लूटकांड का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नगरनौसा के महमदपुर गांव में शनिवार को हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी से पिस्तौल की नोंक पर नकद रुपये और लैपटॉप लूट लिया। एसपी भारत सोनी ने मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस से जानकारी ली और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी जांच के निर्देश दिए।

Biharsharif News: एसपी ने सीएसपी लूटकांड का किया निरीक्षण

Biharsharif News: नगरनौसा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव के सीएसपी से शनिवार को हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल की नोंक पर नकद रुपये व लैपटॉप लूट लिया था। सोमवार की शाम एसपी भारत सोनी ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच की। स्थानीय पुलिस से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने थानाध्यक्ष को मामले की तकनीकी व वैज्ञानिक जांच करने व हर पहलू पर छानबीन करने का निर्देश दिया। साथ ही अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लूट की घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।

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उन्होंने आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली तथा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और अन्य उपलब्ध सुरागों के आधार पर जांच को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मौके पर डीएसपी रंजन कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अखिलेश झा, नगरनौसा थानाध्यक्ष शशिरंजन कुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे। (नगरनौसा से रजनीकांत)

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