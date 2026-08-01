Biharsharif News: महमदपुर एसबीआई सीएसपी से 5 हजार नकद सहित लैपटॉप की लूट
Biharsharif News: नगरनौसा के मोहम्मदपुर गांव में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर एक बार फिर बदमाशों ने हमला किया। चार हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी संचालक को बंधक बनाकर 5000 रुपये और लैपटॉप लूट लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है।
Biharsharif News: नगरनौसा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को बदमाशों ने एक बार फिर निशाना बनाया है। गुरुवार की दोपहर चार की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर सीएसपी संचालक को बंधक बना पांच हजार नकद सहित लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। चंडी थाना क्षेत्र के पीनी पर गांव निवासी सीएसपी संचालक संदीप पटेल ने बताया कि घटना दिन में लगभग 12:30 बजे हुई। पूरी खौफनाक वारदात सीएसपी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ठीक एक साल पहले 11 सितंबर को भी तीन हथियारबंद बदमाशों ने इसी सेंटर पर पिस्तौल के बल पर दो लाख 60 हजार रुपये की बड़ी लूट की थी।
नगरनौसा थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि घटना स्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। (नगरनौसा से रजनीकांत)
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