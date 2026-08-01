Biharsharif News: महमदपुर एसबीआई सीएसपी से 5 हजार नकद सहित लैपटॉप की लूट

Biharsharif News: नगरनौसा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को बदमाशों ने एक बार फिर निशाना बनाया है। गुरुवार की दोपहर चार की संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर सीएसपी संचालक को बंधक बना पांच हजार नकद सहित लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। चंडी थाना क्षेत्र के पीनी पर गांव निवासी सीएसपी संचालक संदीप पटेल ने बताया कि घटना दिन में लगभग 12:30 बजे हुई। पूरी खौफनाक वारदात सीएसपी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ठीक एक साल पहले 11 सितंबर को भी तीन हथियारबंद बदमाशों ने इसी सेंटर पर पिस्तौल के बल पर दो लाख 60 हजार रुपये की बड़ी लूट की थी।