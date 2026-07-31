Biharsharif News: नगरनौसा प्रखंड की तीसरी बार प्रमुख बनीं अंतर देवी

चुनाव की प्रक्रिया

नगरनौसा प्रखंड प्रमुख पद के लिए शुक्रवार को हिलसा अनुमंडल कार्यालय सभागार में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में कछियावां पंचायत की पंचायत समिति सदस्य अंतर देवी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हुईं। पांच वर्ष के कार्यकाल में यह तीसरी बार प्रखंड प्रमुख का चुनाव हुआ है। अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीओ अमित कुमार पटेल एवं एडीएम रंजन कुमार चौधरी की देखरेख में चुनाव हुआ। एसडीओ ने बताया कि प्रखंड की 13 पंचायत समिति सीटों में से 10 सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। प्रखंड प्रमुख पद के लिए केवल अंतर देवी ने नामांकन दाखिल किया, जिसके कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव के दौरान सत्येंद्र पासवान, आशा देवी, ललिता कुमारी, अंतर देवी, शिरोमणि कुमार, संजय कुमार वर्मा, राजीव रंजन कुमार, मृदुला कुमारी, भुवनेश्वर बिंद व सुशीला देवी उपस्थित थीं। इसमें रंजू देवी, धर्मा देवी एवं सुमंती देवी अनुपस्थित रहीं।