Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: नगरनौसा प्रखंड की तीसरी बार प्रमुख बनीं अंतर देवी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: नगरनौसा प्रखंड की तीसरी बार प्रमुख बनीं अंतर देवी निर्विरोध चुनाव में सफल रहीं। शुक्रवार को हिलसा अनुमंडल कार्यालय सभागार में चुनाव हुआ, जिसमें केवल अंतर देवी ने नामांकन दाखिल किया था। समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जबकि 10 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था।

Biharsharif News: नगरनौसा प्रखंड की तीसरी बार प्रमुख बनीं अंतर देवी

Biharsharif News: नगरनौसा प्रखंड की तीसरी बार प्रमुख बनीं अंतर देवी निर्विरोध हुआ चुनाव, समर्थकों में खुशी की लहर फोटो : प्रमुख थरथरी : थरथरी प्रखंड की तीसरी बार प्रमुख बनी अंतर देवी समर्थकों के साथ। हिलसा, निज संवाददाता।

चुनाव की प्रक्रिया

नगरनौसा प्रखंड प्रमुख पद के लिए शुक्रवार को हिलसा अनुमंडल कार्यालय सभागार में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में कछियावां पंचायत की पंचायत समिति सदस्य अंतर देवी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हुईं। पांच वर्ष के कार्यकाल में यह तीसरी बार प्रखंड प्रमुख का चुनाव हुआ है। अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीओ अमित कुमार पटेल एवं एडीएम रंजन कुमार चौधरी की देखरेख में चुनाव हुआ। एसडीओ ने बताया कि प्रखंड की 13 पंचायत समिति सीटों में से 10 सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। प्रखंड प्रमुख पद के लिए केवल अंतर देवी ने नामांकन दाखिल किया, जिसके कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव के दौरान सत्येंद्र पासवान, आशा देवी, ललिता कुमारी, अंतर देवी, शिरोमणि कुमार, संजय कुमार वर्मा, राजीव रंजन कुमार, मृदुला कुमारी, भुवनेश्वर बिंद व सुशीला देवी उपस्थित थीं। इसमें रंजू देवी, धर्मा देवी एवं सुमंती देवी अनुपस्थित रहीं।

समर्थकों का स्वागत

निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद अंतर देवी को समर्थकों ने फूल-मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया और जीत की बधाई दी।

अविश्वास प्रस्ताव का मामला

10 ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव : मालूम हो कि छह जून 2026 को तत्कालीन प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 10 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इसके बाद रिक्त हुए पद के लिए यह चुनाव कराया गया। इसमें अंतर देवी निर्विरोध प्रमुख बनीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंतर देवी किस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुईं?
अंतर देवी नगरनौसा प्रखंड के प्रमुख पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुईं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Election Biharsharif News Biharsharif Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।