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Biharsharif News: बाजार में चला नशामुक्ति अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सरमेरा में जदयू नेता विजय कुमार के नेतृत्व में नशामुक्ति अभियान चलाया गया। मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने बाजार के विभिन्न वार्डों में लोगों को नशा न लेने का संकल्प दिलवाया। यह अभियान रविवार को आयोजित किया गया।

Biharsharif News: बाजार में चला नशामुक्ति अभियान

Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। जदयू नेता विजय कुमार की अगुआई में मलावां पंचायत के बड़ी घरियारी में तो मुख्य पार्षद सन्नी कुमार के नेतृत्व में बाजार के विभिन्न वार्डों में रविवार को नशामुक्ति अभियान चला। इसमें उन्होंने लोगों से नशा न लेने का संकल्प दिलाया।

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