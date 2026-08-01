Biharsharif News: मछली मार्केट : मारपीट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार
Biharsharif News: शेखपुरा में मछली मार्केट में हुई मारपीट के मामले में एससी-एसटी थाने की पुलिस ने एक और आरोपी दीपक मंडल को गिरफ्तार किया हैं। इससे पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
Biharsharif News: मछली मार्केट : मारपीट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। एससी-एसटी थाने की पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व दल्लू चौक के समीप स्थित मछली मार्केट में हुई मारपीट की घटना में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अजितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने शहर के बंगाली पर मोहल्ला निवासी बौद्ध मंडल के पुत्र दीपक मंडल को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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