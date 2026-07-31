Biharsharif News: रहुई बाजार में हुई वार्षिक आम सभा, आय व खर्च का रखा लेखा-जोखा
Biharsharif News: स्थानीय बाजार में मनोकामना जीविका स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा हुई। इस सभा में वर्ष 2025-26 में 33 लाख 65 हजार 482 रुपये के मुनाफे की जानकारी दी गई। 874 स्वयं सहायता समूहों से 8601 महिलाएं आत्मर्निभर बन रही हैं।
Biharsharif News: रहुई, निज संवाददाता। स्थानीय बाजार में प्रखंड के मनोकामना जीविका स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की शुक्रवार को वार्षिक आम सभा की गयी। इसमें वर्ष 2025-26 की आय व खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। बीपीएम मनोज कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीएलएफ द्वारा 33 लाख 65 हजार 482 रुपये मुनाफा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। रहुई प्रखंड की छह पंचायतों में 874 स्वयं सहायता समूह से 8601 महिलाएं जुड़कर आत्मर्निभर बन रही हैं। मौके पर विष्णुदेव पंडित, खुशबू कुमारी, वंदना कुमारी, सीमा कुमारी, रीता देवी, रंजू देवी, मीना देवी व अन्य मौजूद थे। (रहुई से रंजीत कुमार)
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