Biharsharif News: जीविका की वार्षिक आमसभा में 24.61 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। तेल्हाड़ा में हुई इस बैठक में 10,388 महिलाएं शामिल हुईं। आगामी वर्ष की कार्ययोजना में आजीविका गतिविधियों के जरिए स्वावलंबन को बढ़ावा देने की चर्चा की गई।

Biharsharif News: जीविका की वार्षिक आमसभा हुई, 24.61 लाख का हुआ शुद्ध लाभ तेल्हाड़ा में पेश हुआ वार्षिक लेखा-जोखा, नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा 10,388 महिलाएं जुड़ीं, आजीविका गतिविधियों से स्वावलंबन को मिलेगा और बढ़ावा दीदी हाट, जन औषधि केंद्र और दीदी की रसोई बनीं महिलाओं की आय का नया आधार फोटो : एकंगर जीविका : एकंगरसराय के तेल्हाड़ा में शुक्रवार को वार्षिक आमसभा में शामिल जीविका दीदियां।

आमसभा की जानकारी एकंगरसराय, निज संवाददाता। प्रखंड के तेल्हाड़ा स्थित आराधना जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आमसभा शुक्रवार को हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति की अध्यक्ष यशोदा देवी, सचिव नीलम देवी, कोषाध्यक्ष मिन्ता देवी, बोर्ड सदस्य विनीता राज तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि इस वर्ष समिति को 24 लाख 61 हजार 255 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में जीविका के माध्यम से बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हाड़ा में स्थापित किया गया। यहां जन औषधि केंद्र और दीदी की रसोई अच्छे से चल रहा है। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।

महिलाओं की भागीदारी समिति के अंतर्गत छह पंचायतों में 917 स्वयं सहायता समूह और 53 ग्राम संगठन (सीएलएफ) कार्यरत हैं। इससे 10 हजार 388 महिलाएं जुड़ी हैं। वर्तमान में छह हजार 321 महिलाएं कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों तथा दो हजार 300 महिलाएं पशुपालन से जुड़कर आय अर्जित कर रही हैं। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में शेष सदस्यों को भी विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में सामुदायिक समन्वयक ब्रजेश कुमार, खुशबू कुमारी, स्मृति सिन्हा, आशा कुमारी, प्रतिमा कुमारी व अन्य शामिल थीं।