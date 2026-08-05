Biharsharif News: चेवाड़ा में सफाईकर्मियों ने अधिकारियों की मनमानी से नाराज होकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना देकर काम करने से मना कर दिया है। उनकी प्रमुख मांगें समय पर वेतन भुगतान और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता है। यह उनकी चौथी हड़ताल है।

Biharsharif News: चेवाड़ा: अधिकारियों की मनमानी से भड़के सफाईकर्मी गये हड़ताल पर नाराज कर्मियों ने कार्यालय के मुख्य गेट के पास दिया धरना, प्रवेश पर लगाई रोक शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई, जगह-जगह लगा पसरे लगा कूड़ा-कचरा फोटो चेवाड़ा01 - चेवाड़ा नगर पंचायत कार्यालय के निकट बुधवार को प्रदर्शन करते आक्रोशित सफाईकर्मी। चेवाड़ा, निज संवाददाता।

सफाईकर्मियों का हड़ताल का कारण नगर पंचायत के अधिकारियों की मनमानी से नाराज सफाईकर्मी बुधवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। सुबह नौ बजे नाराज सफाईकर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर जमा हो गए। इस दौरान कार्यालय खोलने आए कर्मचारियों को अंदर जाने से रोक दिया और उन्हें खदेड़ दिया। सफाईकर्मियों का उग्र रूप देखकर कर्मियों ने वहां से हटने में ही अपनी भलाई समझी। आक्रोशित कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी जायज मांगें पूरी नहीं होती, वे न तो काम पर लौटेंगे और न ही नगर पंचायत कार्यालय का ताला खुलने देंगे।

सफाईकर्मियों की प्रमुख मांगें बिना सुविधाओं के जानवरों की तरह लिया जा रहा काम हड़ताल पर डटे सुरेंद्र डोम, रोहित केवट, पिंकी कुमारी, बुद्ध डोम, मोहन रजक, मुमताज मांझी, ललन कुमार, सविता देवी, विनोद साव व अन्य सफाईकर्मियों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि न तो समय पर मानदेय दिया जाता है और न ही बुनियादी सुविधाएं। जाड़े में ठिठुर कर और बरसात में भींग कर काम करने के बावजूद उन्हें न तो ठंड से बचने के लिए जैकेट दी गई है और न ही रेनकोट। सफाईकर्मियों की प्रमुख मांगें: वेतन भुगतान की एक निश्चित तारीख तय की जाए और ससमय भुगतान हो। हाल ही में बेवजह काम से निकाले गए चार सफाईकर्मियों को तुरंत वापस लिया जाए। सभी कर्मचारियों का पीएफ काटा जाए और उसका लाभ दिया जाए। मौसम के अनुकूल आवश्यक सुरक्षा उपकरण (जैकेट, रेनकोट आदि) मुहैया कराए जाएं।

हड़ताल की स्थिति चार माह में चौथी हड़ताल : पिछले चार महीनों में सफाईकर्मियों की यह चौथी हड़ताल है। लगातार काम बंद रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह-जगह कूड़े का अंबार लग गया है। आम लोगों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)