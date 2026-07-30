Biharsharif News: परवलपुर महादेव स्थान: जहां स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग, वहां पूरी होती है हर मुराद

Biharsharif News: सावन के महीने में परवलपुर महादेव स्थान पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और इसे 'मंगलस्थान' के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और यहां सच्चे मन से मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है।

Biharsharif News: सावन 07 परवलपुर : परवलपुर महादेव स्थान: जहां स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग, वहां पूरी होती है हर मुराद सैकड़ों साल पुराना है मंदिर का इतिहास, सड़क से काफी नीचे है गर्भगृह तत्कालीन महंत के नाम पर ‘मंगलस्थान’ से भी जाना जाता है यह सिद्ध पीठ सावन की हर सोमवारी को उमड़ता है शिवभक्तों का सैलाब, गूंजते हैं जयकारे फोटो परवलपुर मंदिर : परवलपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राचीन महादेव स्थान (मंगलस्थान)। परवलपुर, निज संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राचीन महादेव स्थान शिवभक्तों की अटूट आस्था का बड़ा केंद्र है। बिहारशरीफ-एकंगरसराय नेशनल हाईवे से सटे इस शिवालय का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। सावन के पवित्र महीने में यहां हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस चौखट पर सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है, बाबा उसे जरूर पूरी करते हैं।

स्वयंभू है शिवलिंग, सड़क से नीचे है मंदिर: स्थानीय लोगों और बुजुर्गों के अनुसार, इस मंदिर का गर्भगृह (धरातल) मुख्य सड़क से काफी नीचे है, जो इसकी प्राचीनता का जीता-जागता प्रमाण है। किंवदंतियों के मुताबिक, यहां शिवलिंग की स्थापना किसी ने नहीं की थी, बल्कि यह स्वयं प्रकट (स्वयंभू) हुआ था। बाद में शिवभक्तों ने इस पवित्र स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया।

बड़ी मठ से जुड़ा है इतिहास: इस प्राचीन शिवधाम का जुड़ाव इलाके की ‘बड़ी मठ’ से भी बताया जाता है। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व बड़ी मठ के तत्कालीन महंत स्वामी मंगलदेव जी के नाम पर ही इस शिवालय का नामकरण ‘मंगलस्थान’ किया गया था। आज भी कई लोग इसे मंगलस्थान के नाम से ही पुकारते हैं।

मंगलवार को होता है विशेष भजन-कीर्तन: सावन भर यहां मेले जैसा नजारा रहता है। हर सोमवारी को जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा, यहां हर मंगलवार को नियमित रूप से भजन-कीर्तन का आयोजन होता है। शिवरात्रि और अन्य पर्व-त्योहारों पर मंदिर परिसर में अखंड कीर्तन व हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी अनवरत चलते रहते हैं।