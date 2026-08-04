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Biharsharif News: सुविधा : आनंद पथ जुड़ा रांची रोड से, जल्द दौड़ेंगे वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ में आनंद पथ अब रांची रोड से जुड़ गया है। यह सड़क भरावपर मछली मंडी से ब्लॉक चौक होते हुए बथ्थु सेठ तक जाती है। नए पुलिया के जुड़ने से वाहन सरपट दौड़ेंगे, जाम में कमी आएगी और अस्पताल, प्रखंड या बड़ी पहाड़ी जाने वाले वाहन आसानी से निकल सकेंगे।

Biharsharif News: सुविधा : आनंद पथ जुड़ा रांची रोड से, जल्द दौड़ेंगे वाहन

Biharsharif News: सुविधा : आनंद पथ जुड़ा रांची रोड से, जल्द दौड़ेंगे वाहन बिहारशरीफ, निज संवाददाता। भरावपर मछली मंडी से ब्लॉक चौक होते हुए रांची रोड तक जाने वाला आनंद पथ भत्तु सेठ के पास मुख्य सड़क से मंगलवार को जुड़ गया। वहां पर बने पुलिया की सुरक्षा दीवार को हटाकर सड़क के बराबर कर दिया गया है। हालांकि, बीच में दो तीन जगहों पर अब भी सड़क का दूसरा लेन का काम चल रहा है। लेकिन, इसके जुड़ने से जल्द ही आनंद पथ पर सभी तरह के वाहन सरपट दौड़ेंगे। इससे जहां रांची रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा, वहीं अस्पताल, प्रखंड या बड़ी पहाड़ी जाने वाले वाहन इस मार्ग से आसानी से निकल सकेंगे।

इससे जाम भी नहीं लगेगा।

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