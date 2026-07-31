Biharsharif News: बीएओ प्रियंका ने किया योगदान
Biharsharif News: बीएओ प्रियंका कुमारी ने सरमेरा में योगदान दिया। प्रखंड कर्मियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। प्रियंका ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। किसान सीधे उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं।
Biharsharif News: बीएओ प्रियंका ने किया योगदान फोटो : बीएओ सरमेरा : सरमेरा में शुक्रवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रियंका कुमारी को गुलदस्ता भेंटकर स्वागत करते प्रखंडकर्मी। सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) प्रियंका कुमारी ने योगदान दिया। पहले दिन प्रखंड कर्मियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। वहीं बीएओ ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। कोई भी किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे उनसे मिल सकता है। स्वागत करने वालों में कृषि सलाहकार जयशंकर कुमार, विजय कुमार, सुजीत कुमार, अरविंद कुमा, अभिषेक सुमन, अर्जुन कुमार व अन्य शामिल थे।
(सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)
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