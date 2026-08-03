Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: सरमेरा में कृषि सलाहकार के 3 पद रिक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: सरमेरा में नौ कृषि सलाहकार के पद हैं, लेकिन मात्र छह ही भरे हैं। तीन रिक्त पदों के कारण किसानों को परेशानी होती है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिन पंचायतों में सलाहकार नहीं हैं, वहां पास के सलाहकार से सहायता ली जा रही है। जदयू अध्यक्ष ने कृषि मंत्री से तैनाती की मांग की है।

Biharsharif News: सरमेरा में कृषि सलाहकार के 3 पद रिक्त

Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड की आठ व एक नगर पंचायत हैं। यहां नौ कृषि सलाहकार के पद सृजित हैं। लेकिन, यहां सिर्फ छह की ही तैनाती है। तीन पद रिक्त रहने से उन पंचायतों में किसानों को परेशानी हो रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रियंका भारती ने सोमवार को बताया कि जहां सलाहकार नहीं हैं, उन पंचायतों को पास वाले कृषि सलाहकार से टैग किया गया है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विजय प्रसाद ने कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा से इन रिक्त पदों पर अविलंब तैनाती करने की अपील की है। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Sarmera
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।