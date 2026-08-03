Biharsharif News: सरमेरा में कृषि सलाहकार के 3 पद रिक्त
Biharsharif News: सरमेरा में नौ कृषि सलाहकार के पद हैं, लेकिन मात्र छह ही भरे हैं। तीन रिक्त पदों के कारण किसानों को परेशानी होती है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिन पंचायतों में सलाहकार नहीं हैं, वहां पास के सलाहकार से सहायता ली जा रही है। जदयू अध्यक्ष ने कृषि मंत्री से तैनाती की मांग की है।
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड की आठ व एक नगर पंचायत हैं। यहां नौ कृषि सलाहकार के पद सृजित हैं। लेकिन, यहां सिर्फ छह की ही तैनाती है। तीन पद रिक्त रहने से उन पंचायतों में किसानों को परेशानी हो रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रियंका भारती ने सोमवार को बताया कि जहां सलाहकार नहीं हैं, उन पंचायतों को पास वाले कृषि सलाहकार से टैग किया गया है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विजय प्रसाद ने कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा से इन रिक्त पदों पर अविलंब तैनाती करने की अपील की है। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)
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