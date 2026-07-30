Biharsharif News: अस्थावां पॉलिटेक्निक कॉलेज की कई शाखाओं में 39 सीटें रह गयीं खाली
Biharsharif News: अस्थावां पॉलिटेक्निक कॉलेज में 378 सीटों में से 339 पर नामांकन हुआ, जिससे 39 सीटें खाली रह गईं। प्राचार्य ने बताया कि रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए मॉप-अप राउंड काउंसिलिंग का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की कुछ सीटें खाली हैं।
Biharsharif News: अस्थावां पॉलिटेक्निक कॉलेज की कई शाखाओं में 39 सीटें रह गयीं खाली दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रियाओं में 378 सीटों के विरुद्ध 339 पर अभ्यर्थियों ने लिया दाखिला प्राचार्य ने कहा-मॉप-अप राउंड काउंसिलिंग के बाद रिक्त सीटों पर होगा नामांकन फोटो : अस्थावां पॉलीटेक्निक : अस्थावां पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन। अस्थावां, निज संवाददाता।
नामांकन की प्रक्रिया
स्थानीय राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया खत्म हो गयी। विभिन्न शाखाओं में 39 सीटें खाली रह गयीं। इस कॉलेज में छह शाखाओं में 378 सीटों के विरुद्ध 339 ने विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। प्राचार्य डॉ. आनंद कृष्ण ने बताया कि डीसीईसीई (डिप्लोमा सर्टिफकेट एंट्रेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन) द्वारा दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए मॉप-अप राउंड काउंसिलिंग कराने का प्रावधान है। काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवंटित छात्रों को इस कॉलेज में नामांकन लिया जाएगा।
रिक्त सीटें
सिविल इंजीनियरिंग में चार, इलेक्ट्रिकल में तीन, मैकेनिकल में नौ, इलेक्ट्रानिक्स में 16 तो कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शाखा में सात सीटें खाली रह गईं। सिविल इंजीनियरिंग में 122, मैकेनिकल में 54, इलेक्ट्रिकल में 60, इलेक्ट्रानिक्स 47 तो कम्प्यूटर साइंस में 56 विद्यार्थियों ने दाखिल लिया। स्वच्छ वातावरण में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराने में प्रोफेसर सुमन कुमार, राजीव लोचन, कमलेश कुमार, जीतेन्द्र कुमार, अनिकेत कुमार, राहुल कुमार, नीतीश कुमार,अख्लाक अंसारी व अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। (अस्थावां से पप्पु कुमार)
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