Biharsharif News: दिव्यांग व्यक्ति में होते हैं विशिष्ट गुण :
Biharsharif News: दिव्यांगजन सशक्तीकरण पर प्रो. अभय कुमार ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति में विशिष्ट गुण और असाधारण क्षमता होती है। यदि उन्हें सही अवसर और सहयोग मिले, तो वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे...
Biharsharif News: बिहारशरीफ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण पर प्रो. अभय कुमार ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति में विशिष्ट गुण और असाधारण क्षमता होती है। यदि उन्हें सही अवसर और सहयोग मिले, तो वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता को कमजोरी नहीं, बल्कि अलग पहचान के रूप में देखना चाहिए। हरनौत की गोल्डी कुमारी, झंडू कुमार इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सरकार और समाज को मिलकर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने आह्वान किया कि हर दिव्यांग को आत्मसम्मान और समान अधिकार मिले, तभी समावेशी समाज का निर्माण संभव है।
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