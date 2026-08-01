Biharsharif News: आय, जाति प्रमाणपत्र बनवाने को रोज आ रहे 600 आवेदन
Biharsharif News: हरनौत प्रखंड कार्यालय में जाति, आय, आवासीय सहित विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रोजाना भीड़ लग रही है। कॉलेजों एवं स्कूलों में नामांकन,
Biharsharif News: आय, जाति प्रमाणपत्र बनवाने को रोज आ रहे 600 आवेदन हरनौत प्रखंड कार्यालय में उमड़ रही भीड़ फोटो : काउंटर हरनौत : हरनौत प्रखंड कार्यालय के काउंटर पर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगी भीड़। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। हरनौत प्रखंड कार्यालय में जाति, आय, आवासीय सहित विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रोजाना भीड़ लग रही है। कॉलेजों एवं स्कूलों में नामांकन, छात्रवृत्ति आवेदन और राशन कार्ड से संबंधित प्रक्रिया शुरू होने के कारण रोजाना औसतन 600 आवेदन आ रहे हैं। शनिवार को छात्रों की लंबी कतार लगी। आईटी सहायक सूरज कुमार ने बताया कि इन दिनों कॉलेज व स्कूलों में नामांकन और छात्रवृत्ति के साथ राशन कार्ड बनवाने लिए आवेदन भरे जा रहे हैं।
इस वजह से भीड़ लग रही है।
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