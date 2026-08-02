Biharsharif News: हरनौत के रुपसपुर गांव में जदयू नेता संजयकांत सिन्हा के घर से चोरों ने लगभग 20 लाख रुपये की संपत्ति चुरा ली। घटना तब उजागर हुई जब नौकर ने खाली पड़े घर में सफाई की। चोरों ने 8 आलमारियों के ताले तोड़कर कीमती सामान चुराये। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Biharsharif News: जदयू नेता के घर से 20 लाख रुपये की संपत्ति चोरी हरनौत के रुपसपुर गांव में प्रदेश महासचिव के घर को बनाया निशाना एक सप्ताह से खाली पड़ा था घर, रविवार की सुबह हुआ खुलासा आधा दर्जन से अधिक ताले तोड़, अलमारी से चुरा लिये कीमती सामान फोटो : हरनौत चोरी-हरनौत के रुपसपुर गांव में रविवार को चोरी के बाद खुली अलमारी। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

घटना का विवरण थाना क्षेत्र के रुपसपुर गांव में चोरों ने जदयू के प्रदेश महासचिव संजयकांत सिन्हा के घर को निशाना बनाया। उनके घर में लगे आधा दर्जन से अधिक तालों को तोड़ दिया। अलमारियां व बक्सा तोड़कर 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चुरा ली। रविवार को घर की सफाई करने के लिए नौकर पहुंचा तो घटना का खुलासा हुआ। घर एक सप्ताह से खाली पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी। एफएसएल व डॉग स्क्वायड की टीम ने भी साक्ष्य जमा किये। शुक्रवार की रात भी गांव के एक खाली धर से 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चोरी हुई। इन घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं। जदयू नेता का परिवार अभी पटना में रहता है। उनका पैतृक घर बंद पड़ा रहता है। लोग आते-जाते रहते हैं।

पुलिस की कार्रवाई एक सप्ताह से घर में कोई नहीं आया था। रविवार की सुबह नौकर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे व कमरों का टूटा ताला देखकर परिवार के लोगों को सूचना दी। कमरों के साथ चोरों ने आठ आलमारियों के ताले तोड़े थे। सभी में रखे सामान कमरे में बिखरे पड़े थे। कई बक्सों व लॉकरों को तोड़ा गया। चोरों ने हर कमरे की बारिकी से तलाशी ली है। जदयू नेता के भांजे रविकांत सिंह ने बताया कि चोरी गये सामानों का आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 15 से 20 लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की आशंका है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, जबकि डॉग स्क्वायड ने आसपास के इलाके में सुराग तलाशने का प्रयास किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। लिखित आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।