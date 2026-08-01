Biharsharif News: हरनौत शहर में लगेंगी 2 हजार नई स्ट्रीट लाइट
Biharsharif News: हरनौत नगर पंचायत की गलियों और सड़कों पर 40 लाख रुपए की लागत से 2,000 नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। नगर पंचायत के प्रशासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया जारी है। इस योजना को बोर्ड की बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे सभी वार्ड और सार्वजनिक स्थलों पर दुधिया रौशनी सुनिश्चित होगी।
Biharsharif News: हरनौत शहर में लगेंगी 2 हजार नई स्ट्रीट लाइट हर गली होगी दुधिया रौशनी से जगमग, टेंडर प्रक्रिया जारी बिहारशरीफ, निज संवाददाता। हरनौत नगर पंचायत की गलियों व सड़कों पर दुधिया रौशनी होगी। 40 लाख रुपए से दो हजार नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए नगर पंचायत प्रशासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस योजना की बोर्ड की बैठक में पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। सभी वार्डों, प्रमुख सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) सौरभ सुमन ने बताया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तकनीकी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, ताकि काम में किसी प्रकार की देरी न हो।
नगर पंचायत में कुल 19 वार्ड के सभी वार्ड पार्षद से जहां-जहां लाईटें लगायी जाएंगी, उसकी सूची मांगी गयी है। उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सुरेश सिंह ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
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