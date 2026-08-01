Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: हरनौत शहर में लगेंगी 2 हजार नई स्ट्रीट लाइट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: हरनौत नगर पंचायत की गलियों और सड़कों पर 40 लाख रुपए की लागत से 2,000 नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। नगर पंचायत के प्रशासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया जारी है। इस योजना को बोर्ड की बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे सभी वार्ड और सार्वजनिक स्थलों पर दुधिया रौशनी सुनिश्चित होगी।

Biharsharif News: हरनौत शहर में लगेंगी 2 हजार नई स्ट्रीट लाइट

Biharsharif News: हरनौत शहर में लगेंगी 2 हजार नई स्ट्रीट लाइट हर गली होगी दुधिया रौशनी से जगमग, टेंडर प्रक्रिया जारी बिहारशरीफ, निज संवाददाता। हरनौत नगर पंचायत की गलियों व सड़कों पर दुधिया रौशनी होगी। 40 लाख रुपए से दो हजार नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए नगर पंचायत प्रशासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस योजना की बोर्ड की बैठक में पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। सभी वार्डों, प्रमुख सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) सौरभ सुमन ने बताया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तकनीकी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, ताकि काम में किसी प्रकार की देरी न हो।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: खरीदी जाएगी 12 सौ स्ट्रीट लाइट, जल्द शुरू होंगे नाली-गली का काम

नगर पंचायत में कुल 19 वार्ड के सभी वार्ड पार्षद से जहां-जहां लाईटें लगायी जाएंगी, उसकी सूची मांगी गयी है। उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सुरेश सिंह ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Biharsharif News Biharsharif Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।